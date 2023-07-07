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    Авария на МАЭК: повторно отключился энергоблок №1

    7 Июля 2023, 14:37

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На ТЭС повторно отключился энергоблок №1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Авария произошла 6 июля в 17.33ч. В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока.

    Напомним, 3 июля в 17.31 ч. произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка 133 МВт).

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.

    4 июля в 21:50 после охлаждения данного энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭК.

    6 июля завершены ремонтные работы данного энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», в 05.51 энергоблок включен в работу.

    6 июля в 17.33ч. на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине.

    «Между тем, ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении. Ремонтные работы планируется начать после 00.00ч. 08 июля, т.к. на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Планируется произвести ремонт данного энергоблока до 24.00ч. 09 июля», - сообщили в компании.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов проверил ход ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Происшествия Мангистауская область Минэнерго РК
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