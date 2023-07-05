Авария на МАЭК: Алихан Смаилов поручил восстановить деятельность всех предприятий

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где 3 июля аварийно отключился энергоблок №1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду.

Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%. В этой связи Главой государства ранее было дано поручение провести модернизацию энергопредприятия.

В рамках этой работы из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и др.

В ходе посещения комбината Алихан Смаилов заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО «МАЭК» Жасулана Суюнчалиева о ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии.

Было отмечено, что ремонт ведется по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы.

Премьер-Министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК.

Так, 3 июля из-за остановки энергоблока №1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.

«Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий», — сказал Алихан Смаилов.

Как сообщалось ранее, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС в Актау остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о том, что по аварии на МАЭК к концу дня 5 июля будут устранены нарушения.