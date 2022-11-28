Авария на Экибастузской ТЭЦ: тепло восстанавливают в оставшихся 5 соцобъектах и 17 многоэтажных домах

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Из 149 многоэтажных жилых домов за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города Экибастуза.

«Дополнительно запустили четыре котла, доведя до шести рабочих. За прошедшие сутки в городе сохранена циркуляция теплосетей. Обнаружены повреждения на теплосетях, ведутся земляные работы. Сейчас мы восстанавливаем подачу тепла на оставшихся пяти социальных объектах, 17 многоэтажных домах. В 3 многоэтажных жилых домах производится регулировка теплоходами. Ночью в городе объявлен режим ЧС», - сообщили в акимате города.⠀

По состоянию на 09:00 часов на ТЭЦ:

- в работе 6 котлоагрегатов (№ 6,8,9,12,14,15);

- в резерве 4 котлоагрегата (№ 5,7,11,13), которые дают надежность работы станции и возможность поддержания температурного графика.

На отчетное время температура подачи теплоносителя увеличилась до 75ºС(норма 87ºС), обратка 50ºС (норма 56ºС), в квартирах 18-20ºС, наружная температура воздуха -30ºС.

Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

В город Павлодар передислоцировано 123 человека, в том числе:

- по линии образования - 84 человека,

- по линии здравоохранения - 39 пациентов.

Температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался, сохраняется в пределах 20-25º С, что соответствует санитарным нормам. В Экибастузской городской больнице находится 269 пациентов (в т. ч. 92 ребенка), в родильном доме - 37 пациентов (в том числе 19 детей).⠀

Экстренная помощь оказывается своевременно. Ежечасно мониторится температурный режим.⠀

Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15-ти ранее выявленных повреждений устранено – 14.

В первой половине дня планируется разрешить ситуацию в полной мере в отношении 20 многоэтажных жилых домов.

В городе действует горячая линия. Дополнительно для организации приема граждан развернуто 12 эвакуационных пунктов, которые оснащены всем необходимым для оказания помощи населению.

В городе со вчерашнего дня работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. Информация будет предоставляться каждые два часа.



