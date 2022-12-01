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    Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области

    1 Декабря 2022, 20:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Авария на магистральной линии, ставшая причиной отключения газа в нескольких селах Талгарского района Алматинской области, полностью ликвидирована, все населенные пункты подключены к голубому топливу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Села Панфилов, Гульдала и Туздыбастау полностью обеспечены газом. В восстановительных работах приняли участие более 60 рабочих газораспределительной компании «Тауекел» и 20 человек из числа сотрудников местного акимата», - проинформировал руководитель пресс-службы главы области Галымурат Жукел.

    Как отметили в акимате на стадии завершения идет работа по регулировке давления газа в двух улицах села Туздыбастау.

    Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября произошла авария на магистральной трубе, в результате которой остались без газа несколько поселков Талгарского района.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
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