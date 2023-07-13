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    Аварии на МАЭК и АНПЗ: предварительные итоги расследования причин рассмотрели в Правительстве

    13 Июля 2023, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрен на Госкомиссии под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов доложил, что рабочая группа Госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля. Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы Западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

    Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы РК.

    Отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

    Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО «Karabatan Utility Solutions». На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.

    Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается.

    Вместе с тем на сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает модернизацию и реконструкцию МАЭК, усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС, строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ, соединение Западной зоны с ЕЭС РК.

    Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.

    Напомним, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС в Актау остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла.

    В тот же день в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

    Позже Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Энергетика Атырауская область Происшествия Мангистауская область Нефть
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