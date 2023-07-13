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    Аварии на МАЭК и АНПЗ: Магзуму Мирзагалиеву объявят выговор

    13 Июля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Об этом Премьер-Министр Алихан Смаилов доложил сегодня Главе государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

    Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «МАЭК» и АО «НК «КазМунайГаз».

    Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла. Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК», АНПЗ, АО «KEGOC».

    Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем Правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО «МАЭК», усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК КазМунайГаз Атырауская область Алихан Смаилов
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