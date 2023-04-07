Ауызашар от имени Главы государства провели в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде был проведен ауызашар от имени Главы государства. Обращаясь к собравшимся, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Далее в выступлении были затронуты ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год.

«По итогам общенационального референдума были внесены поправки в Конституцию. Проведено несколько важных электоральных кампаний, в том числе президентские выборы и недавние выборы в Парламент и маслихаты. В целом, в краткие сроки была проделана огромная работы. Начало строительства Справедливого Казахстана ознаменовало новую эпоху в развитии нашей страны. Казахстан – единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования – яркое тому подтверждение. Мы твердо намерены продолжать политику реформ», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. По его мнению, все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе.

«Народная мудрость гласит: «Залог благополучия – в согласии». Только мир, сплоченность и единство могут обеспечить нам процветание и достижение высоких целей. Именно эти непреходящие ценности являются условием прогресса государства и уверенности людей в завтрашнем дне. Поэтому сохранение мира и единства в Казахстане является одной из наших главных задач. На это мы должны направить все наши усилия», – отметил Глава государства.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

«Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата – напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама», – сказал Президент.

Глава государства также призвал беречь и развивать национальную культуру.

«Национальная культура – это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выразив обеспокоенность нынешней ситуацией в мире, Президент заметил, что сегодня в обществе не хватает таких общечеловеческих качеств, как доброта, милосердие и забота об окружающих. Поэтому он призвал приложить все усилия, чтобы побороть эти тревожные тенденции, угрожающие всему человечеству. Для этого каждый должен свято хранить в своем сердце высокие принципы и следовать им в своих повседневных помыслах и поступках.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам мира и благополучия.

На ауызашар были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, врачи, педагоги, представители этнокультурных объединений, главы дипломатических миссий, деятели культуры, сотрудники спасательных служб.