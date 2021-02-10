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    «Ауыл – ел бесігі»: в Созакском районе Туркестанской области ремонтируют дороги

    10 Февраля 2021, 20:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в населенных пунктах Созакского района Туркестанской области проведен средний ремонт 20 внутренних улиц протяженностью 25,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» отремонтировано 7 улиц протяженностью 14 км, а за счет средств местного бюджета - 12 км дорог. В частности, заасфальтировали 8 улиц в селе Шолаккорган протяженностью более 8 км. Проведен средний ремонт, уложен асфальт на трех улицах в селе Созак.

    Кроме того, средний ремонт внутрипоселковых дорог проведен в поселке Таукент и населенных пунктах Каратау, Кумкент, Карагур. Отремонтированы внутренние дороги и в населенных пунктах Абай, Козмолдак и Акколтык.

    В этом году в районе запланировано отремонтировать 25 улиц протяженностью 30 км. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» ремонт коснется 9 улиц протяженностью 12 км, еще 20 улиц отремонтируют за счет средств местного бюджета.

    Отметим, общая протяженность автомобильных дорог в Созакском районе - 973 км. Из них 435 км дорог областного и 80 км районного значения. Внутренние дороги населенных пунктов составляют 458 км.

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