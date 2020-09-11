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    «Ауыл - ел бесігі»: ряд соцобъектов отремонтировали в Сайрамском районе Туркестанской области

    11 Сентября 2020, 03:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в Сайрамском районе Туркестанской области проведен капитальный ремонт ряда объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» был проведен капитальный ремонт Дома культуры имени К. Жандарбекова в центре Сайрамского района. Устаревшее здание сейчас обновлено и скоро будет сдано в эксплуатацию. Объект оснащен системой отопления природным газом.

    Также в Сайрамском районе в рамках данного проекта проведен капитальный ремонт объектов образования и по одному объекту культуры и здравоохранения в селах Аксукент и Манкент. Также продолжается средний ремонт 10 дорог в двух сельских округах. Это большая поддержка сферы культуры района в свете Послания Главы государства.

    9 сентября заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе рабочей поездки в Сайрамский район посетил и проинспектировал ряд объектов, где завершено строительство.

    Автор:

    Туркестанская область Акимат Строительство Рухани жаңғыру Регионы Казахстана
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