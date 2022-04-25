Ауыл – Ел бесігі коснулся всего 18% сел за три года - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Альберт Рау поднял проблемы, влияющие на качественную реализацию проекта «Ауыл – Ел бесігі». За 2019-2021 годы в рамках проекта выделено 206 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» из 6 316 сельских населенных пунктов акиматами областей совместно с Министерством национальной экономики было отобрано более 3,5 тыс. сел, из которых 1 173 - опорные и 2 388 - спутниковые. Однако, на 1 января 2022 года, фактически программа коснулась только 665 сел из 3,5 тыс. сельских населенных пунктов. То есть, за три года всего 18%. При этом, в течение следующих четырех лет проектом должны быть охвачены 2870 сел. Уже налицо риски невыполнения параметров Национального проекта», - сказал Альберт Рау в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Депутат заявляет, что расходится понимание с госорганами о том, что такое модернизированное село.

«Оказывается есть негласное мнение, что «если в селе один проект реализован, то к нему пока не возвращаемся». И это называется модернизированное село? Модернизированным надо считать село, где выполнены все стандарты, проще говоря решены все проблемы. Считаем, что в ближайшие два года необходимо в приоритетном порядке обеспечить полный охват проектами опорных сёл по принципу: «Село под ключ». Иначе это просто распыление средств», - подчеркнул депутат.

Также Альберт Рау отметил, что выявлены вопиющие, на его взгляд, случаи, когда выделенные из республиканского бюджета средства на ремонт районной больницы перераспределили на другие проекты просто ради увеличения их количества.

«Еще одна проблема, которую депутаты выявили - перспективные села с экономическим потенциалом, развитой инфраструктурой вообще не включили в проект. Почему? Ответ: село дальше от опорного на 18 км, а в программе записано 15 км. Такие вот формальные подходы к судьбе села. С момента ранжирования сел по потенциалу развития прошло три года, и с учетом возможных изменений необходимо совместно с регионами актуализировать имеющийся перечень, возможно и стандарты, исходя прежде всего из экономического потенциала и перспектив развития сельских населенных пунктов», - сказал депутат, предложив ранжировать сельские населенные пункты в зависимости от потенциала развития на четыре категории.