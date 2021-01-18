«Ауыл – ел бесігі»: инфраструктуру 189 сел намерены улучшить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Инфраструктуру 189 сел намерены улучшить в Павлодарской области по программе «Ауыл – ел бесігі» до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Если в 2020 году для повышения качества жизни сельчан в регионе по госпрограмме предусмотрели 3,9 миллиарда тенге, то в 2021 году объем финансирования в рамках «Ауыл – ел бесігі» планируют увеличить в полтора раза. Об этом сообщил заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов.

На личных страницах в социальных сетях замглавы региона рассказал о результатах реализации программы «Ауыл - ел бесігі» в прошлом году. Сразу 18 сёл Павлодарской области были включены в план комплексного улучшения. Это позволило повысить качество жизни 55 тысяч жителей.

Как отметил Асаин Байханов, в райцентрах Щербактинского и Успенского районов отремонтировали здания центральных больниц. В селе Галицкое, которое входит в состав Успенского района, благоустроили врачебную амбулаторию.

Обновление коснулось и образовательных учреждений. В селах Луганск и Чернорецк (Павлодарский район), Актогай (Актогайский район), Аккулы (район Аккулы), Жумыскер (Майский район), Успенка и Галицкое отремонтировали помещения общеобразовательных школ.

В селе Железинка (Железинский район) за счет госпрограммы реконструировали водопровод и обеспечили доступом к качественной питьевой воде 132 дома в микрорайоне «Автобаза». По «Ауыл – ел бесігі» заасфальтировали сразу 77 километров внутрипоселковых дорог в 16 населенных пунктах. 84% из них никогда ранее не асфальтировали.

Не забыли и о спортивной инфраструктуре. В селах Коктобе (Майский район), Майкаин (Баянаульский район), Шарбакты и Успенка построили полноразмерные футбольные поля. В селе Жетекши, которое входит в сельскую зону Павлодара, сдали физкультурно-оздоровительный центр, в райцентре Актогайского района - хоккейный корт, а в селе Галицкое - спортивную площадку. Тем временем в селах Агашорын Иртышского района и Ольгинка Павлодарского района возвели новые дома культуры. Еще в двух сельских ДК - в селах Галицкое и Чернорецк - провели реконструкцию.

По информации замглавы региона, по сравнению с прошлым годом в 2021 году бюджет программы «Ауыл – ел бесігі» по области планируют увеличить в 1,5 раза. Всего же до 2025 года в рамках госпрограммы намерены улучшить инфраструктуру сразу 189 сёл Павлодарской области.