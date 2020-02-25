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    «Ауыл – ел бесігі»: более 60 проектов будет реализовано в селах Павлодарской области

    25 Февраля 2020, 15:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селах Павлодарской области построят новые спорткомплексы, дом культуры и отремонтируют 60 км дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    По информации областного управления экономики и бюджетного планирования, всего в 2020 году в 18 селах будет реализовано 66 проектов.

    «Большинство из них направлено на ремонт улиц, объектов образования, а также на улучшение спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, - проинформировали в областном управлении экономики и бюджетного планирования. – В результате в селе Агашорын введут в эксплуатацию дом культуры, в Жетекши появится ФОК, в пяти селах области построят полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием, а также отремонтируют 60 км дорог».

    Напомним, что в 2019 году в пилотном режиме программа «Ауыл – ел бесігі» была реализована в Иртышском, Железинском, Баянаульском районах и районе Тереңкөл. Тогда было сдано 25 объектов на общую сумму 1,4 млрд тенге. Благодаря этому завершился капремонт дома культуры имени К. Альсеитова в Железинке. Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в селе Теренколь отремонтирована теплотрасса СОШ имени А. Текенова и реконструирован стадион местной ДЮСШ. В Иртышске проведен капремонт первого этажа центральной районной больницы, а в Баянауле завершен капитальный ремонт здания СОШ имени З. Акишева. В обоих районах проведен средний ремонт улиц райцентров.

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