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    «Ауыл – Ел бесігі»: 25 проектов реализуют в Костанайской области в этом году

    27 Мая 2021, 17:15

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Ход реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Костанайской области обсудили сегодня в ходе заседания Общественного совета по региональному развитию при Костанайском областном филиале партии «Nur Otan», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

    По словам руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазиной, в рамках проекта за 2019-2020 годы было реализовано 145 проектов в 18 селах, в которых проживает более 86 тысяч человек.

    В течение 2019 года проведены капитальные и текущие ремонты объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры 5 сел – Федоровка, Сарыколь, Боровское, Аулиеколь и Карасу, проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог.

    «В 2020 году построены котельные в селах Караменды и Денисовка, проведена реконструкция стадионов в селах Силантьевка и Камысты, начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Силаньтевка и Торгай. Капитально отремонтированы две школы и спальный корпус при школе (селах Октябрьское, Первомайское, Амангельды), три объекта здравоохранения (Торгай, Камысты, поселок Тобол), дом культуры (Денисовка), во всех 13 селах проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог», - сообщила Г. Мусагазина.

    В этом же году предусмотрена реализация 25 проектов, в том числе двух переходящих с 2020 года проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в девяти селах с охватом населения более 42 тысяч человек.

    «На эти цели в бюджете предусмотрено 2,3 млрд. тенге. Также из 23 новых проектов по 21 уже заключены договоры с подрядчиками и начинаются строительные работы. По двум проектам завершаются конкурсные процедуры. Планируется дополнительно включить 12 сельских населенных пунктов и реализовать 23 проекта, в том числе строительство двух автономных источников тепла для объектов социальной сферы в поселке Карабалык, капитальный ремонт 12 объектов образования, здравоохранения и культуры, девять проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог», - добавила руководитель управления экономики.

    Председатель партийного совета Кайрат Маишев отметил важность координации проекта «Ауыл – Ел бесігі» с другими государственными программами по развитию регионов, поддержки занятости и бизнеса, выделения орошаемых земель и строительства жилья.

    По итогам заседания было принято решение о совместной работе Совета и управления экономики и бюджетного планирования по проведению системного мониторинга за качеством проводимых работ и освоению бюджетных средств в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Нур Отан Общество
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