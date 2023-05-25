«Ауыл аманаты» в Жамбылской области: ожидается увеличение дохода сельчан до 135 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов заявил о том, что, стартовавший в регионе проект «Ауыл аманаты» доказал свою экономическую и социальную эффективность. С момента запуска около 4 тысяч сельчан открыли свое дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важна плодотворная реализация проекта по повышению доходов сельского населения, реализованной по поручению Главы государства. Стартовавший в Жамбылской области в 2019 году пилотный проект доказал свою экономическую и социальную эффективность и по поручению Президента опыт Жамбылской области масштабируют в республике. Всего 18,3 млрд тенге выделено с момента запуска проекта и около 4 тысяч жамбылцев в 24 селах открыли свое дело. В этом году дополнительно выделено 24 млрд тенге», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

По словам акима Жамбылской области, также планируется выдать кредиты около 5 тысячам жителям в 26 селах. В этих селах увеличится количество индивидуальных предпринимателей, будут созданы новые рабочие места.

«В 2024-2025 годах мы планируем охватить этой программой 490 тысяч жителей оставшихся 103 сельских округов на сумму 45,5 млрд тенге из республиканского бюджета. В результате ожидается, что средний доход сельчан увеличится с 44 тысяч до 135 тысяч тенге. Кроме того, мы проводим комплексную работу по решению социальных проблем в населенных пунктах, включенных в проект. Например, в 24 населенных пунктах, включенных в проект «Ауыл аманаты«реализуются 83 инфраструктурных проекта на общую сумму 9,5 млрд тенге. В результате охват населенных пунктов социальными благами вырастет с 57 до 63,2%. А к 2025 году мы намерены довести уровень обеспеченности населенных пунктов социальными благами до 92,2%», - добавил глава региона Нуржан Нуржигитов.

Ранее аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов рассказал о том, как в регионе намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения.

Также отмечается, что планомерно развивается малый и средний бизнес. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилась на 22,6%.



