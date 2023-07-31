«Ауыл аманаты»: 24 млрд тенге выделяют на проект по повышению доходов сельчан Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан набирает обороты в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации облуправления сельского хозяйства, в Жамбылской области на реализацию проекта «Ауыл аманаты» выделяется 24 млрд тенге. На эти средства финансируются 26 сельских округов десяти районов с населением 72,8 тыс человек.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе совещания по реализации проекта по повышению доходов населения «Ауыл аманаты» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов напомнил акимам районов о персональной ответственности за реализацию проекта.

«У акимов сельских округов, районов, руководителей управлений должен быть конкретный план по развитию продуктивной занятости. А для этого необходимо отслеживать статистику и аналитику, включающую в себя данные обо всех округах», - сказал глава региона.

Напомним, с 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе, где 60% населения проживает в сельской местности, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств и повышения доходов сельчан. В рамках проекта кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз», создаваемые сельчанами кооперативы финансируют приобретение семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. По проекту «Тrade-in» идет обновление и восстановление сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях. Проект имеет несколько направлений - эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

В 2022 году на финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге (для выдачи кредита под 2,5% годовых), из местного — два млрд тенге (под 5% годовых). В пилотном проекте в минувшем году приняли участие и получили кредиты 2 489 жителей из 11 сельских округов 10 районов. Среднемесячный доход участников проекта увеличился с 44 тыс тенге до 73 тыс, или на 165%

«По итогам предварительного мониторинга, на реализацию 3 923 проектов необходимо выделить 18,6 миллиарда тенге. Уже поступило свыше 2 200 заявок на сумму свыше 13 млрд тенге, из них одобрено 323 на сумму 1,8 млрд тенге по направлению развития животноводства», - сказал в ходе совещания руководитель облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитеков.

Аким области отметил, что одной из главных задач является обеспечение поливной водой личных подсобных хозяйств. Акимам сельских округов, где жители столкнулись с дефицитом воды, поручено принять меры по бурению скважин и строительству колодцев.

«В этом году ведется масштабная работа по развитию сельского хозяйства. Однако, как мы видим, с каждым годом поднимается вопрос о дефиците поливной воды. Поэтому важно уделять внимание внедрению водосберегающих технологий, бурению скважин. Для того чтобы аграрии применяли влагосберегающие технологии, предусмотрена господдержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% понесенных затрат на закуп современных систем орошения. На сегодняшний день в области на площади 57 тыс га внедрены технологии капельного и дождевального орошения, что составляет 20 процентов от республиканского показателя», - сообщил глава региона.

Он также добавил, что главная цель местных исполнительных органов - повышение доходов населения. С этой целью планируется проектом «Ауыл аманаты» к 2025 году охватить все жамбылские села.

Благодаря данному проекту, в регионе создаются сотни новых рабочих мест, сокращается количество безработных, а также число семей, получающих адресную социальную помощь, увеличивается количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В рамках проекта государство субсидирует предпринимательство на селе в производстве сельхозпродукции, создании предприятий малого бизнеса.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».