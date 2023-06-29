«Аулиеата жастары»: 40 молодых семей получили льготное жилье в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа «Аулиеата жастары» по обеспечению собственным жильем молодых семей реализуется в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, программа «Аулиеата жастары» разработана с учетом особенностей Жамбылской области, на основе пилотных программ, положительно себя зарекомендовавших в городах Астана и Алматы.

Программа дает возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.

По словам руководителя областного управления цифровых технологий Руслана Нохрабекова, в регионе разработан модуль для жилищной программы по льготному кредитованию молодежи Жамбылской области «Аулиеата жастары». С 10 июля 2023 года планируется возобновление программы с расширенными условиями для участия.

«Заявки на участие в программе направлялись населением через геопортал, - пояснил спикер. - Максимальная сумма займа составляет до 13 млн тенге.

Процентная ставка 5%, первоначальный взнос – до 50% стоимости жилья. Срок кредитования - до 19 лет. За 2022 год проведено три этапа программы, принято 737 заявок. При этом 89 участников получили направление в «Отбасы банк». На сегодняшний день одобрены заявки на сумму 500 млн тенге 40 участникам, которые получили жилье в рамках программы».

В 2023 году сумма льготного кредитования жилья для 140 молодых семей Жамбылской области увеличена более чем в 4 раза и составляет 2,1 млрд тенге, отметил спикер.

Как сообщалось ранее, в регионе реализуется региональная программа государственной молодежной политики по обеспечению жильем жамбылской молодежи «Аулиеата жастары». 1 Программа получения жилья для молодых семей планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в 2022 году начала реализовываться. Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.