Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    «Аулиеата жастары»: 40 молодых семей получили льготное жилье в Жамбылской области

    29 Июня 2023, 08:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа «Аулиеата жастары» по обеспечению собственным жильем молодых семей реализуется в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, программа «Аулиеата жастары» разработана с учетом особенностей Жамбылской области, на основе пилотных программ, положительно себя зарекомендовавших в городах Астана и Алматы.

    Программа дает возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.

    По словам руководителя областного управления цифровых технологий Руслана Нохрабекова, в регионе разработан модуль для жилищной программы по льготному кредитованию молодежи Жамбылской области «Аулиеата жастары». С 10 июля 2023 года планируется возобновление программы с расширенными условиями для участия.

    «Заявки на участие в программе направлялись населением через геопортал, - пояснил спикер. - Максимальная сумма займа составляет до 13 млн тенге.

    Процентная ставка 5%, первоначальный взнос – до 50% стоимости жилья. Срок кредитования - до 19 лет. За 2022 год проведено три этапа программы, принято 737 заявок. При этом 89 участников получили направление в «Отбасы банк». На сегодняшний день одобрены заявки на сумму 500 млн тенге 40 участникам, которые получили жилье в рамках программы».

    В 2023 году сумма льготного кредитования жилья для 140 молодых семей Жамбылской области увеличена более чем в 4 раза и составляет 2,1 млрд тенге, отметил спикер.

    Как сообщалось ранее, в регионе реализуется региональная программа государственной молодежной политики по обеспечению жильем жамбылской молодежи «Аулиеата жастары». 1 Программа получения жилья для молодых семей планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в 2022 году начала реализовываться. Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Жилье Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов вручили 20 семьям в области Абай
    98 семей в Талдыкоргане отметили новоселье
    Глушили рыбу электрическим током: в Жамбылской области выявлен факт браконьерства
    Прием заявок объявили на арендное жилье без права выкупа в Астане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне