Аукцион среди энергопроизводителей на строительство новой установки объявлен в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК сообщает о проведении 30 сентября 2022 года аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, передает МИА «Казинформ».

Ознакомиться с аукционной документацией и графиком проведения аукционных торгов можно по ссылке .

В рамках данных аукционных торгов предполагается отбор проектов, предусматривающих строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации на площадках действующих энергопроизводящих организаций, которые должны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газа для выработки электрической энергии.

Планируемый к отбору объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности составляет 550 МВт.

Победитель аукционных торгов обязан обеспечить завершение строительства генерирующей установки к 2025 году, а также выполнять требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.

В свою очередь, для инвестора будет обеспечен гарантированный возврат вложенных инвестиций на введеный объем электрической мощности со стороны ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» в течение 15 лет в рамках рынка электрической мощности.

Механизм аукционных торгов введен по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства.



