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    Аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам проведут в декабре

    20 Декабря 2022, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил планы на декабрь касательно проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством ежегодно проводятся электронные аукционы, в первую очередь нацеленные на проведение геологоразведочных работ на нефть и газ», - сказал министр энергетики РК на заседании Правительства.

    По его словам, 22 июля уже состоялся один аукцион по 21 участку, на котором получен рекордный подписной бонус в размере 12 млрд тенге.

    «23 декабря будет проведен очередной аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам по 41 участку с геологическими запасами 63,5 млн тонн и минимальной программой работ на сумму 60 млрд тенге», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минэнерго РК Геология
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