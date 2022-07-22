Аукцион на право недропользования на 16 участках принес 21 млрд тенге - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане прошел очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

Аукцион проходил по 17 участкам недр, по итогам которого по 16 участкам недр определены победители аукциона, по одному участку недр аукцион не состоялся, в связи с отсутствием зарегистрированных в день проведения аукциона участников.

Сумма стартового размера подписных бонусов по 16-и участкам составила порядка 2,3 млрд тенге. По итогам аукциона общая сумма предложенного подписного бонуса составила более 21 млрд тенге, а именно 21 млрд 77 млн тенге.

В среднем стоимость выросла более чем в девять раз.

В соответствии со статьей 100 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», победитель аукциона становится участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса, который в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования итогов аукциона:

1) уплачивает подписной бонус;

2) направляет в компетентный орган подтверждение оплаты подписного бонуса и подписанный со своей стороны контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов, разработанный в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов, утверждаемым компетентным органом.

Результаты электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам можно посмотреть по ссылке.

«Электронные торги – это эффект состязательности, который приводит к значительному росту итоговой стоимости, что важно для бюджета. Например, месторождение «Прибрежное» в Атырауской области изначально выставленное по цене 9 млн тенге, было реализовано за 1,3 млрд тенге. Отмечу что здесь речь идет только о реализации права на разведку и добычу. То есть в будущем все эти проекты принесут стране новые рабочие места и налоги», - уточняет главный специалист АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан Сункар ШОРНАКОВ.

Пресс-служба АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан предоставила полный список месторождений. Он представлен в таблице ниже:

№

Объект

Стоимость,

в тг

Стоимость, в $ (470)

Реализовано,

в тг

Реализовано,

в $(470)

1

ЖАЙЫК

16 540 200

35192

1 052 693 687,89

2 239 773,80

2

ТОЛКЫН

931 109 825

1 981 085

977 665 365,60

2 080 139,08

3

БОРАНКОЛЬ

300 186 086

638 694

3 039 030 527,70

6 466 022,40

4

КАМЕНИСТОЕ

487 782 091

1 037 834

4 028 842 589,51

8 572 005,51

5

БОЛГАНМОЛА

9 189 000

19 551

554 155 355,14

1 179 053,95

6

ПРИБРЕЖНОЕ

9 189 000

19 551

1 346 724 437,04

2 865 371,14

7

ШАЛВА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

9 189 000

19 551

9 189 000,00

19 551,06

8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРАВАНЧИ

30 630 000

65 170

415 138 936,88

883 274,33

9

САРЫЛАН

26 954 400

57 350

100 000 000,00

212 765,96

10

КОКБУЛАК

17 826 660

37 929

150 000 000,00

319 148,94

11

ТАМДЫ

164 274 528

349 520

180 000 000,00

382 978,72

12

ШАЛВА

86 949 750

184 999

3 314 538 768,93

7 052 210,15

13

ЖАЛГАНОЙ

39 819 000

84 721

1 876 191 823,93

3 991 897,50

14

КАЛАМКАС

70 332 807

149 644

1 952 583 810,83

4 154 433,64

15

ВОСТОЧНЫЙ КАРАВАНЧИ

51 094 016

108 711

1 999 445 822,32

4 254 140,05

16

АРАЛЬСКИЙ УЧАСТОК 4

42 973 890

91 434

80 578 125,00

171 442,82

ИТОГО

2 294 040 253

4 880 937

21 076 778 250,77

44 844 209,04

Аукцион, прошедший на электронной торговой площадке АО «ИУЦ», четвертый по счету в истории отрасли. Ранее аукционы проходили офлайн, с обязательным присутствием участников. В электронных торгах участники не видят друг друга, и кроме того иностранные инвесторы могут принимать участие находясь за рубежом. Принципиально, что любой желающий может наблюдать за ходом торгов, что говорит о честной конкуренции в определении реальной рыночной стоимости.

В АО «ИУЦ» отмечают, что электронные торги будут в скором времени запущены и в некоторых других ключевых для экономики отраслях. К примеру, при распределении частот 5G среди мобильных операторов, а также при определении права землепользования сельскохозяйственными землями.

Ранее сообщалось , что аукцион по 17 участкам недр проведет Министерство энергетики Казахстана.