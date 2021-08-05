Аудиторию имени Талгата Бегельдинова открыли в российском военном вузе

ВОРОНЕЖ. КАЗИНФОРМ - Силами казахстанских военнослужащих – слушателей магистратуры командного факультета и факультета обеспечения боевых действий авиации Военно-воздушной академии города Воронежа была открыта аудитория имени прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Идею создания аудитории поддержало руководство учебного заведения. Заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Андрей Еремин отметил огромную роль воинов-казахстанцев, внесших весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

От имени слушателей магистратуры выступил подполковник Бахытжан Усибалиев. Он рассказал о жизни и подвигах прославленного летчика.

Экспонаты для аудитории: личные вещи Талгата Бегельдинова, включая его государственные награды, макет самолета Ил-2, копии медалей «Золотая звезда» и наградных документов, архивные фотографии, были переданы из Центрального государственного архива г. Алматы.

Необходимо отметить, что в день рождения прославленного летчика в Военном институте Сил воздушной обороны в городе Актобе прошло памятное мероприятие. Военнослужащие возложили корзины с цветами к бюсту дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.



