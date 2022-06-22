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    Аудитора наказали за использование служебного положения в СКО

    22 Июня 2022, 22:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аудитора уличили в злоупотреблении служебными полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Ергелды Қайыргелді сообщил, что дисциплинарное дело в отношении главного инспектора-государственного аудитора Ревизионной комиссии Айбека Курмангали рассмотрели на Совете по этике.

    «В ходе служебного расследования установлено, что А. Курмангали, находясь в командировке в Айыртауском районе, использовал свои должностные полномочия в качестве проверяющего: бесплатно питался за счет субъекта проверки, неоднократно уезжал домой в Петропавловск, хотя, согласно приказу, должен был находиться в районе весь период проверки. Ему также оплатили суточные расходы и расходы по аренде жилья», - пояснил Е. Қайыргелді.

    Члены Совета по этике рекомендовали привлечь А. Курмангали к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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