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    Аудит выявил нарушения на 288 млрд тенге – Минфин РК

    28 Октября 2022, 18:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров сообщил, что с начала года выявлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 9 месяцев текущего года мы провели 1 851 проверку. По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на сумму около 288 млрд тенге. Из них около 10 млрд тенге возмещено в бюджет. Доставлены товары, оказаны услуги, выполнены работы на сумму около 29 млрд тенге. На сумму более 233 млрд тенге недостатки приведены в соответствие с бухгалтерскими отчетами», – сказал Ержан Мынжасаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, объектам аудита выдали 1 638 предписаний, более 70% из них исполнены. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях возбуждены дела по 6 901 материалу, наложены штрафы на общую сумму более 605 млн тенге. На сегодняшний день 587 млн тенге или 97% выплачены в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены 1 595 физических лиц. Около 150 материалов направлены в правоохранительные органы. По 80 материалам возбуждены уголовные дела.

    Ранее сообщалось, что камеральный контроль установил нарушения в 32 тысячах процедур государственных закупок.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Минфин РК Финансы Аудит
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