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    Аудит проведут во всех организациях образования Казахстана

    25 Апреля 2023, 21:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместный анализ коррупционных рисков при финансировании среднего образования проведут Министерство просвещения и Антикор. К такому соглашению пришли министр просвещения Гани Бейсембаев и председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали на совместном совещании по вопросам образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Причиной начала совместного анализа послужили различные коррупционные преступления в сфере образования. Только за последние три года зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено около 200 лиц. Их наибольшее количество приходится на город Шымкент, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Кызылординскую области. Недавние резонансные дела в отношении сотрудников сферы образования Кызылординской, Актюбинской областей и города Талдыкоргана также подтверждают наличие серьезных коррупционных схем.

    В ходе предварительного анализа установлено, что ранее переданные из республиканского бюджета средства, предназначенные на сферу образования, отвлечены на иные отрасли местных бюджетов. Это обстоятельство содействует такому коррупционному явлению как поборы с родителей и педагогов, а также возникновению задолженности, в том числе по фонду оплаты труда.
    По итогам совещания главы двух ведомств наметили комплексные меры по изменению текущей ситуации в сфере образования. В частности, они касаются проведения внешнего анализа коррупционных рисков в организациях образования и усиления финансовой дисциплины.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Коррупция Другие государственные органы
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