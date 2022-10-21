Атыраускую выпускницу пригласили на учебу 15 зарубежных вузов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выпускница школы из Жылыойского района Нурсипат Нурманбетова получила 15 приглашений в различные зарубежные университеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из всех предложений девушка выбрала медицинский факультет нейрохирургии в университете Пейс, который входит в топ-10 университетов мира. Он находится в американском штате Нью-Йорк. Нурсипат учится на гранте с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией.

Н. Нурманбетова родилась в 2005 году. Выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева Жылыойского района. У Нурсипат немало достижений, полученных в стенах школы. О блестящих способностях школьницы было написано в журнале «Самый лучший» и книге «Дарындының дара жолы». Кроме того, Нурсипат стала обладательницей медали отличника ХХI века. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.

«Сегодня в социальных сетях часто критикуют отечественную медицину. Конечно, вопросы повышения уровня медицины страны остаются актуальными, в том числе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Но все поправимо. Именно поэтому я выбрала эту область и приняла ее в качестве будущей любимой профессии. Я решила учиться за границей, чтобы получить лучшие знания и опыт и, конечно, вернусь в страну, в родные края. По возвращении планирую открыть частную клинику», – сказала Нурсипат.



