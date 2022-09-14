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    Атыраускую область накрыла пыльная буря

    14 Сентября 2022, 17:26

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Большую часть районов Атырауской области накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в настоящее время ветер юго-восточный, с ночи на западе, юге, а днем на большей части области наблюдаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Ветер поднял в воздух песок. В части районов видимость ухудшилась. Пыльная буря частично достигла и областного центра. По прогнозам сильный ветер будет наблюдаться в регионе до позднего вечера.

    «На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Накануне жителям региона присылали сообщение о штормовом предупреждении из-за ветра и грозы. Официальных сообщений о каких-либо происшествиях, сносе кровли пока не поступало»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Погода Погода Атырау
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