Атыраускую область накрыла пыльная буря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Большую часть районов Атырауской области накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в настоящее время ветер юго-восточный, с ночи на западе, юге, а днем на большей части области наблюдаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Ветер поднял в воздух песок. В части районов видимость ухудшилась. Пыльная буря частично достигла и областного центра. По прогнозам сильный ветер будет наблюдаться в регионе до позднего вечера.

«На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Накануне жителям региона присылали сообщение о штормовом предупреждении из-за ветра и грозы. Официальных сообщений о каких-либо происшествиях, сносе кровли пока не поступало»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.



