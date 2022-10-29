Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В индийском городе Нью-Дели проходит чемпионат мира по гиревому спорту. Атырауский спортсмен Ришат Галиахметов стал чемпионом мира в весовой категории 95 кг, выступая за национальную сборную Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира. Из Атырауской области участвуют три спортсмена. В первый день соревнований чемпионом мира стал Ришат Галиахметов - 95 кг. Теперь свои силы испытают два наших спортсмена Доскали Доскалиев - 90 кг, Алпамыс Айтмуханов - 73 кг»,- рассказал старший тренер Сергей Гридчин.

Атырауские спортсмены, в том числе Ришат Галиахметов, занимаются подъемом гирь уже более 10 лет. В этом году Ришат завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Щучинске.

