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    Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по джиу-джитсу

    1 Ноября 2022, 21:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, одержал победу атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в чемпионате мира приняли участие 1 500 спортсменов из 65 государств. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 кг.

    «Мы очень долго готовили наших учеников. Для участия в чемпионате мира необходимы постоянные тренировки, упорный труд, стремление к победе. Наши спортсмены, а от региона в соревнованиях участвуют еще несколько человек, показывают хорошие результаты. Соревнования проходят на высоком уровне», – сказал главный тренер Айбар Есенғалиев.

    Сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Атырау
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