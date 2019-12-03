Атырауский спортсмен Домбаев выступит на Паралимпийских играх в Токио

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский спортсмен Нурлан Домбаев выступит на Паралимпийских играх «Токио-2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауский таэквандист Нурлан Домбаев из Атырау завоевал звание «Лучший паралимпийский спортсмен» на премии «Алтын Самғау-2019», организованной Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан.

Напомним, Нурлан Домбаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в Турции в феврале этого года. Таким образом, он стал двукратным чемпионом мира по паратаэквандо. В июле в Иордании он завоевал звание чемпиона Азии, а в ноябре Нурлан стал чемпионом Европы на турнире в Италии. Несмотря на то, что в паратаэквандо спортсмен пришел в 2014 году, сегодня Нурлан является лидером в глобальном рейтинге паратаэквандистов в весовой категории 75 кг. Очередная намеченная цель Нурлана Домбаева - стать лучшим на Паралимпийских играх в Японии в следующем году. «К спорту я был близок с самого детства. Я играл в футбол, баскетбол, но больше мне нравились боевые искусства, такие как каратэ, таэквондо. После того, как я потерял две руки, записался в секцию по таэквандо, в 2016 году стал чемпионом Европы. Сегодня я думаю, что нашел свой жизненный путь именно в спорте. У меня есть много друзей, которые пришли в спорт. Вообще-то мечта каждого спортсмена - стать Олимпийским чемпионом, и я хочу этого добиться», - рассказал Нурлан Домбаев.

Стоит отметить, что 38-летний Нурлан Домбаев - первый атырауский спортсмен, который имеет звание двукратного чемпиона мира, двукратного чемпион Азии и двукратного чемпиона Европы.