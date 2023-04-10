Атырауский НПЗ внедрит автоматическую систему мониторинга выбросов до конца 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2023 года на четырех технологических установках Атырауского НПЗ внедрят автоматическую систему мониторинга. Всего до конца 2028 года на предприятии реализуют, как минимум, пять проектов для улучшения экологической ситуации в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «АНПЗ».

«Благодаря запланированным экологическим проектам Атырауский НПЗ планирует сократить выбросы в атмосферу на перечисленных объектах до 82% с 1242 тонн до 223 тонн в год к 2028 году, а также снизить использование природных водных ресурсов и уменьшить неприятный запах от производственной деятельности», - сказал в ходе пресс-брифинга в Атырау генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» Мурат Досмуратов.

До конца 2023 года на четырех технологических установках АНПЗ (производство кокса и серы, производство тепла и электрической энергии, производство ароматических углеводородов) будет внедрена автоматизированная система мониторинга (АСМ). Данные установки является основным источников выбросов загрязняющих веществ на заводе. АСМ будет в автоматическом режиме передавать в контролирующие органы результаты анализов по содержанию сернистого ангидрида, сажи, метана, оксидов азота, оксида углерода в дымовых газах с печей и котлов.

До конца 2023 года АНПЗ также завершит полную модернизацию механических очистных сооружений (МОС) сточных вод в рамках проекта Tazalyq. В марте текущего года завершился I этап – ликвидированы 3 открытых бассейна сточных вод. В ходе II этапа проводится демонтаж еще 2-х бассейнов. Также аварийный амбар (еще один бассейн) будет закрыт куполом, его нефтесодержащие отходы будут переработаны. В результате АНПЗ обеспечит высококачественное очищение сточных вод и полностью исключит выделение вредных веществ в атмосферу от них.

До конца 2025 года АНПЗ планирует построить новую насосную станцию. Это снизит испарение углеводородов при наливе бензина. Наливные операции переведут за территорию завода на автоматизированную установку тактового налива светлых нефтепродуктов (АУТН). Это позволит исключить риск загазованности на территории завода и улавливать до 50 тонн в год выбросов от испарения углеводородов.

До конца 2025 года планируется установить понтоны на все 22 резервуара нефти и бензинов. Это сократит выброс углеводородов от каждого резервуара на 80% и препятствует возгоранию нефтепродуктов. В 2022 году понтоны установлены на поверхности 3 резервуаров, в 2023 году – планируется еще 7.

До конца 2027 года АНПЗ построит блок рекуперации нефтепаров на установке замедленного коксования (УЗК), что сократит выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

До конца 2028 года АНПЗ планирует реализацию проекта «Строительство установки доочистки сточных вод». Это позволит сократить использование воды с реки Жайык (Урал) до 5 млн м3/год и уменьшить сброс сточных вод.

Отметим, в 2022 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «АНПЗ» составили 10 412 тонн, что на 45% меньше разрешенного лимита.



