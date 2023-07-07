Атырауский НПЗ работает в штатном режиме c 6 июля

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 6 июля возобновлено производство нефтепродуктов на ТОО «АНПЗ» после аварийной остановки завода, произошедшей 3 июля в результате полного прекращения внешнего электроснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент все технологические установки завода выведены на штатный режим работы, за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводятся мероприятия по чистке оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. УЗК предназначен для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объем переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов.

Начало пуска УЗК планируется осуществить до 9 июля»,- сообщает пресс- служба завода.

ТОО «АНПЗ» не прекращало отгрузку социально значимых нефтепродуктов потребителям. С 1 по 6 июля предприятием отгружено: автобензина АИ-92 — 24 тыс. тонн, автобензина АИ-95 — 9 тыс. тонн, дизельного топлива — 40 тыс. тонн, авиатоплива — 3 тыс. тонн.

Напомним, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился 3 июля в 17.25 из-за аварии, которая случилась вечером этого же дня на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК». С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. З июля в 19:35 электроснабжение со стороны АО «KEGOC» было восстановлено.

В настоящее время завод работает в штатном режиме.