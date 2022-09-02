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    Атырауский НПЗ привлекут к ответственности за выбросы сероводорода в атмосферу

    2 Сентября 2022, 14:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии Атырауской области отправил собранные в ходе внеплановой проверки АНПЗ документы в санэпидконтроль. Предприятие будет привлечено к административной ответственности за нарушение гигиенических нормативов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.

    «В ночь с 31 августа на 1 сентября 2022 года из-за появления неприятного запаха в воздухе города Атырау департамент экологии по Атырауской области провел анализ данных станций мониторинга качества воздуха. В атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода в несколько раз над предельно допустимой концентрацией (ПДК). На станции №109 «Восток» произошло превышение ПДК сероводорода в 5,3 раза, на станции №103 «Шагала» – в 5 раз, на станции №112 «Акимат» – в 3,2 раза, на станции №114 «Загородная» – в 3,9 раза и на станции № 108 «ТКА» – в 9,23 раза. Установлено, что в это время направление ветра было юго-восточное, скорость 4 м/с, влажность 760 в сторону расположенных объектов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», – сообщает пресс-служба Министерства экологии.

    Как ранее сообщалось, внеплановая проверка Атырауского нефтеперерабатывающего завода началась после многочисленных жалоб горожан на невыносимый запах нефтепродуктов и сероводорода во многих микрорайонах города.

    Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Происшествия Экология Атырау
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