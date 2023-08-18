Атырауский НПЗ перевыполнил план по переработке нефти в первом полугодии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На Атырауском НПЗ подвели итоги работы в первом полугодии. Несмотря на происходившие нарушения технологического режима, предприятию удалось выполнить план по переработке нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое полугодие оказалось непростым для коллектива АНПЗ. Неоднократные нарушения технологического режима привели к перебоям в работе производства. Из-за проблем с подачей электроснабжения завод был вынужден остановить работу на несколько дней. Но, несмотря на имевшие место сбои, производственный план на I полугодие был выполнен. За первые шесть месяцев на АНПЗ переработано 2 млн 895 тысяч тонн сырой нефти при плане 2 865 тысяч тонн. Произведено 2 млн 574 тысяч тонн товарной продукции, что на 25 600 тысяч тонн больше запланированных показателей. Выпускаемая АНПЗ продукция соответствует требованиям экологического класса К4 и К5», - сообщил генеральный директор ТОО «АНПЗ» Мурат Досмуратов.

Генеральный директор уделил особое внимание экологическим показателям.

«В первом полугодии выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 5 436 тонн, что на 387 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами составили 3 104 тонн, это на 73 тонны меньше, чем за первое полугодие 2022 года», - рассказал Мурат Досмуратов.

На АНПЗ продолжается внедрение комплексного подхода по улучшению охраны труда и безопасности на производстве. По итогам первого полугодия случаев травматизма среди работников АНПЗ не было зарегистрировано. За I полугодие 2023 года АНПЗ выплатил налогов на сумму более 72 млрд тенге, из них 7 млрд - в республиканский бюджет, более 65 млрд – в местный.