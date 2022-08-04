Атырауский НПЗ оштрафован на 5 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Департамент экологии Атырауской области оштрафовал ТОО «АНПЗ» на сумму свыше 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом экологии Атырауской области проведен профилактический контроль крупных нефтяных предприятий «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», «АЛМЭКС плюс» и «Светланд-ойл». По результатам проверки в ТОО «АНПЗ» выявлен ряд нарушений. В частности, неверно заполнены данные о сбросах сточных вод. Также при изучении таблицы об объеме отходов данные были представлены не полностью. На территории установок выявлены бочки использованных химических реагентов и отработанных масел, металлолом, использованные промасленные резиновые изделия, огарки сварочных электродов. Выяснилось, что отсутствуют специально оборудованные места для сбора строительных отходов», – сообщил заместитель руководителя департамента экологии, главный государственный экологический инспектор Сырым Тылегенов.

При проверке также выяснилось, что на территории установки механической очистки размещены нефтесодержащие стоки. Также установлено, что имеются резервуары и пруды с илом открытого типа №3, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города.

По словам заместителя руководителя департамента Сырыма Тылегенова, в печах установки по производству серы, установке каталитического крекинга пробоотборники отсутствуют.

«ТОО «АНПЗ» не в полном объеме выполнило условия, указанные в разрешении на эмиссии в окружающую среду. Вместе с тем, в ходе профилактического контроля установлено, что в мае и июне 2022 года ТОО «АНПЗ» осуществляло несанкционированные экологические эмиссии в окружающую среду из-за внеплановых простоев установок, не отраженных в годовом плане-графике на 2022 год», – сообщил Сырым Тылегенов.

На предприятие наложен штраф на общую сумму свыше 5 млн тенге.

Также в ходе профилактического контроля, проведенного департаментом, было установлено, что на территории ТОО «АЛМЭКС ПЛЮС» разбросаны отходы. Предприятие оштрафовано на 150 тыс. тенге.





Фото: m.azh.kz





