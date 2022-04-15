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    Атырауский нефтеперерабатывающий завод отгрузит 109 тыс. тонн дизтоплива на посевные работы

    15 Апреля 2022, 20:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод отгрузит на весенние посевные работы 109 тыс. тонн дизельного топлива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «АНПЗ обеспечит поставку 109 тыс. тонн дизельного топлива для нужд сельхозпроизводителей в соответствии с утвержденным Министерством энергетики РК графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами страны. Поставки дизельного топлива на весенне-полевые работы 2022 года уже идут. По итогам марта для проведения посевной кампании АНПЗ отгрузил 22,6 тыс. тонн дизельного топлива, в апреле планируется поставить еще около 26 тыс. тонн.

    Поставки осуществляются ресурсодержателями в Костанайскую, Актюбинскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области»,- сообщает пресс-служба предприятия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Сельское хозяйство
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