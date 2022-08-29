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    Атырауский борец стал чемпионом мира по пляжному самбо

    29 Августа 2022 21:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский борец Айдынбай Кайырберди стал чемпионом мира по пляжному самбо. Еще один спортсмен завоевал бронзовую медаль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Атырауской области, пляжный чемпионат мира проходил в Израиле.

    «Соревнования прошли в городе Бат-Яме (Израиль) 27-28 августа. В этом чемпионате приняли участие борцы из 24 стран мира. Атырауский самбист Айдынбай Кайырберды выступил в весовой категории до 58 кг. Спортсмен уверено одержал победу над самбистами из России, Румынии, Марокко. Таким образом, он стал чемпионом мира по самбо на пляже», - сообщили в пресс-службе управления.

    Также призером этого чемпионата стал еще один атырауский спортсмен Жумабай Парасат в весовой категории до71 кг.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Спорт
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