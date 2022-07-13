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    Атырауским выпускникам выделили 4 тыс.  целевых грантов

    13 Июля 2022, 14:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Выпускникам школ в Атырауской области в этом году выделено 4 тыс. целевых грантов «Атырау-Мангистау». Об этом сообщила проректор по социальным вопросам и молодежной политике Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Ляйла Койшыгулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в 2022-2023 учебном году для поступления на бакалавриат выделено более 56 тыс. грантов. Особенность этого года в том, что по поручению Президента общее количество грантов увеличено на 5 000. Большинство грантов выделено на инженерную, перерабатывающую и строительную сферы, а также на педагогические науки.

    «В соответствии с государственным образовательным заказом на обучение в ведущих вузах для молодежи густонаселенных и двух западных регионов предусмотрены целевые гранты «Атырау-Мангистау». Для Атырауской области предусмотрено 4 000 таких грантов. Атырауские выпускники школ смогут обучаться по гранту в более чем 40 вузах Казахстана по специальностям, указанным в специальном списке», – сказала Ляйла Койшыгулова.

    13 июля в стране начинается прием заявок на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Прием документов продлится до 20 июля.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Вузы
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