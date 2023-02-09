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    Атырауские университеты готовы принять студентов из Турции

    9 Февраля 2023, 22:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские университеты готовы принять казахстанских студентов из Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Атырауский университет им. Х. Досмухамедова и университет нефти и газа им. С. Утебаева в Атырау готовы принять казахстанских студентов, обучающихся в Турции в пострадавших от разрушительных землетрясений.

    По словам ректора университета нефти и газа Гульзады Шакуликовой, вуз готов принять студентов, обучающихся в турецких учебных заведениях, по всем образовательным программам высшего и послевузовского образования в течение всего учебного года.

    В Атырауском университете им. Х. Досмухамедова есть студенты, которые собирались в ближайшее время уехать учиться в Турцию.

    «Наш магистрант учится в городе Чанаккала, который находится далеко от очага землетрясения. Поэтому он сообщил, что продолжит учебу в этой стране. А два наших студента должны были поехать в города Ерзурум и Нийде. В связи с этой ситуацией пока неизвестно, какое решение примут родители студентов. Но они могут учиться дома», - сказала руководитель отдела международных отношений и интернационализации университета Карлыгаш Аширханова.

    В данный момент в турецких вузах обучаются более 8 тысяч студентов из Казахстана. В их числе - 11 стипендиатов программы «Болашак» и 190 представителей высших учебных заведений РК, которые учатся в рамках академической мобильности.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 16 546 человек, 66 132 человека получили ранения. Разрушено 6 644 жилых объекта.

    В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Вузы Турция Атырау
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