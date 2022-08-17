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    Атырауские учителя повысят свою квалификацию

    17 Августа 2022 20:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауском институте профессионального развития «Өрлеу» начались курсы повышения предметных компетенций для педагогов общеобразовательных школ области. В них принимают участие 275 педагогов из районов региона и областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На двухнедельных курсах учителя по 11 предметам осваивают эффективные методы планирования занятий, оценки знаний учащихся. Повысить квалификацию педагогам помогает профессорско-преподавательский состав Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, учителя-эксперты Назарбаев Интеллектуальной школы, тренеры Центра педагогического мастерства»,- сказала временно исполняющая обязанность директора филиала повышения квалификации «Өрлеу» Жаннат Нуртилеуова.

    Курсы по повышению предметных компетенции должны повысить качества преподавания учителей, в том числе по внедрению современных навыков и функциональной грамотности у атырауских школьников. По завершению курсов учителя получат соответствующие сертификаты. Но их выдача будет осуществляться по результатам тестирования.

    «Если педагог, прошедший курсы повышения квалификации наберет 50 % от общего числа баллов, а это 12 правильных ответов из 24, мы дадим заключение о выдаче сертификата. При меньших результатах сертификат не выдается»,- сообщила Жаннат Нуртилеуова.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Образование
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