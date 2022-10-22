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    Атырауские спортсмены поддержали челлендж в честь Дня Республики

    22 Октября 2022, 21:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атыраусцы приняли участие в акции «Қыран елім - Қазақстаным!», посвященной Дню Республики. Они приняли эстафету от астанчан, прочитав стихотворение «Қазақстан – Республикам менің!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Атырауские спортсмены собрались на площади рядом с флагштоком, на котором развевается знамя Казахстана. Для поддержки республиканской акции «Қыран елім - Қазақстаным!» атырауские спортсмены передали эстафету спортсменам из Мангистауской области.

    По словам заслуженного тренера Казахстана Данияра Юсупова, «главная цель челленджа – пробудить патриотические чувства, показать единство народа, его достижения, в том числе и на спортивной арене, где представители нашей страны с каждым годом выступают все успешнее. «Қыран елім – Қазақстаным!» - один из способов проявить уважение к предстоящему празднику Дню Республики».

    Присоединиться к патриотической акции может каждый. Для этого нужно публиковать видеоролики на личных страницах горожан с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Патриотизм Общество Атырау День Республики
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