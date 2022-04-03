Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Атырауские спасатели отправились на помощь в ЗКО

    3 Апреля 2022, 18:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области выдвинулась в поселок Жаксыбай Западно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 апреля 2022 года в 14:55 группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области выдвинулась в поселок Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области для оказания помощи в связи с подтоплением населенного пункта талыми водами. Ранее, в 14:05 из аэропорта Атырау в сторону Западно-Казахстанской области вылетел вертолет «МИ-8».

    Силы и средства группировки: 49 сотрудников департамента по ЧС Атырауской области, 5 экипажей АО «Казавиаспас», 1 вертолет «МИ-8», 9 единиц техники, 2 надувные лодки, 12 мотопомп», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане