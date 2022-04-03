Атырауские спасатели отправились на помощь в ЗКО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области выдвинулась в поселок Жаксыбай Западно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«3 апреля 2022 года в 14:55 группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области выдвинулась в поселок Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области для оказания помощи в связи с подтоплением населенного пункта талыми водами. Ранее, в 14:05 из аэропорта Атырау в сторону Западно-Казахстанской области вылетел вертолет «МИ-8».

Силы и средства группировки: 49 сотрудников департамента по ЧС Атырауской области, 5 экипажей АО «Казавиаспас», 1 вертолет «МИ-8», 9 единиц техники, 2 надувные лодки, 12 мотопомп», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.