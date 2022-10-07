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    Атырауские предприятия заплатили более 252 млн тенге штрафов за эконарушения

    7 Октября 2022, 19:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев в Атырау выявлено 177 фактов нарушения экологического законодательства, за что взыскано штрафов на сумму 252 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За девять месяцев текущего года проведено 92 проверки хозяйствующих субъектов по соблюдению экологического законодательства. Проверялись в первую очередь нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. По результатам проверок выявлено 177 фактов нарушения экологического законодательства. Взыскано штрафов на общую сумму 252 млн 277 тыс. 890 тенге», - сообщил заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области, главный государственный экологический инспектор Сырым Тлегенов.

    В числе оштрафованных такие крупные предприятия, как Атырауский нефтеперерабатывающий завод, ТОО «Тенгизшевройл» и консорциум «Норт Каспиан Оперейтинг Компании», разрабатывающие месторождения Тенгиз и Кашаган и ряд более мелких.

    Проверки проводится в рамках принятого Экологического кодекса и утвержденного Национального проекта по улучшению экосистемы «Жасыл Қазақстан».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Экология
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