Атырауские предприниматели поддерживают одиноких пенсионеров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предприниматели в рамках акции «Мы вместе» поддерживают одиноких пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели совместно с акиматом города определили первые 165 адресов, по которым проживают одинокие пожилые люди. Сегодня совместно с социальными работниками им были развезены комплексные обеды, предоставленные предпринимателями, - сообщил заместитель акима Атырау Улугбек Тналиев.

Он отметил, что поддержка уязвимых слоёв населения продолжится до конца карантинного режима.