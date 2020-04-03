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    Атырауские предприниматели поддерживают одиноких пенсионеров

    3 Апреля 2020, 22:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предприниматели в рамках акции «Мы вместе» поддерживают одиноких пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предприниматели совместно с акиматом города определили первые 165 адресов, по которым проживают одинокие пожилые люди. Сегодня совместно с социальными работниками им были развезены комплексные обеды, предоставленные предпринимателями, - сообщил заместитель акима Атырау Улугбек Тналиев.

    Он отметил, что поддержка уязвимых слоёв населения продолжится до конца карантинного режима.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Общество
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