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    Атырауские полицейские спасли спрыгнувшего с моста в Урал подростка

    21 Мая 2023, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские спасли подростка, спрыгнувшего с моста в реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, 20 мая около 22:30 во время патрулирования в районе реки Урал полицейские получили сообщение о том, что с центрального моста спрыгнул человек.

    Прибывший на место ЧП патруль во главе с подполковником полиции Абу Нурланом оценили обстановку и начали поиски непосредственно в воде. Прыгнувший с моста был обнаружен, и его удалось спасти. В настоящее время выяснилось, что прыгнул с моста подросток, 2006 года рождения. Мотивы, побудившие мальчика пойти на такой шаг выясняются.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МВД РК Атырау
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