Атырауские полицейские спасли спрыгнувшего с моста в Урал подростка

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские спасли подростка, спрыгнувшего с моста в реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, 20 мая около 22:30 во время патрулирования в районе реки Урал полицейские получили сообщение о том, что с центрального моста спрыгнул человек.

Прибывший на место ЧП патруль во главе с подполковником полиции Абу Нурланом оценили обстановку и начали поиски непосредственно в воде. Прыгнувший с моста был обнаружен, и его удалось спасти. В настоящее время выяснилось, что прыгнул с моста подросток, 2006 года рождения. Мотивы, побудившие мальчика пойти на такой шаг выясняются.



