Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Атырауские фермеры засевают больше кормовых и овощных культур

    19 Мая 2020, 10:30

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Атырауской области посевная площадь составляет 9 222 гектара. Фермеры за непродолжительное время успели обработать землю и засеять половину из намеченного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В текущем году в Атырауской области посевная площадь составляет 9 222 гектара. Ее большая часть – 3 332 гектара – будет засеяна кормовыми культурами. Овощи разместят на 2,6 тысячи гектарах, картофель – на 2 тысячах, бахчевые – почти на 1,2 тысячи гектарах.

    На текущий момент в регионе уже засеяна половина посевных площадей, в том числе кормовыми культурами - 1 878 гектаров, овощными – 1 271 гектар, бахчевыми – 600 гектаров, картофелем – 705 гектаров.

    В посевной принимают участие 1,5 тысячи работников 305 предприятий сельского хозяйства. В весенних полевых работах занято 783 единицы сельхозтехники.

    Необходимо отметить, что сельхозтоваропроизводители Атырауской области в текущем году не подавали заявок на выделение удешевленного дизельного топлива.

    Автор:

    Атырауская область Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей