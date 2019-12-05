Атырауские артисты завоевали Гран-при на фестивале в Испании

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские артисты завоевали Гран-при на фестивале в Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На международном фестивале «Theatrical Talents», прошедшем в испанском городе Льорет де Мар с участием артистов из более десяти стран, Атырауский молодежный театр осуществил постановку антидрамы Мукана Томанова «Затмение». Постановка была показана на казахском языке. В итоге решением жюри, а в него вошли профессиональные музыканты и хореографы, продюсеры и художники, Гран-при был присужден нашему коллективу», – говорит руководитель театра Амиржан Нурланулы.

Также председатель жюри Марти Перафефер пригласил молодых атырауских артистов принять участие в фестивале «FITAG-2020», а президент организации «Фиесталония Миленио» Давид Джапаридзе предложил им участие в фестивалях, которые пройдут в Италии, Франции, Грузии.