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    Атырауские артисты примут участие в праздновании 800-летия Султана Бейбарса  в Египте

    11 Мая 2023, 05:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 800-летия Султана Бейбарса, являющегося выходцем с территории современного Казахстана, в августе Египет посетит делегация из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с 800-летием Султана Бейбарса в июне пройдут дни культуры Казахстана в Египте. Атырауская область – родина Султана Бейбарса, он здесь родился. Поэтому в продолжение дней культуры в августе будет организован визит делегации из Атырауской области в Египет. Наряду с деятелями культуры там будут и атырауские чемпионы мира по различным видам спорта, чтобы Атырауская область смогла представить достойных потомков Бейбарса», – сообщили в областном управлении культуры, развития языков и архивного дела региона.

    Мамлюкский султан Египта и Сирии Бейбарс наиболее значительных успехов достиг в отражении агрессии Иранского ильханата и крестоносцев Запада. Является выдающимся полководцем Ближнего Востока, который получил в народе прозвище Абуль-Футух, то есть «Отец побед». Также известен как Бейбарс I.
    В Атырау Бейбарсу установлен памятник на площади перед областным акиматом, его именем назван проспект.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Египет
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