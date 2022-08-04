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    • Атырауские аграрии заготовили свыше 223 тыс. тонн кормов

    4 Августа 2022 22:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские аграрии заготовили 223 800 тонн кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «На сегодняшний день план по заготовке кормов выполнен на 40,5 % – 223 800 тонн. Работа продолжается во всех районах. В поле задействованы 1 769 человек, 604 трактора, 158 автомашин, 401 прицеп, 296 косилок, 178 рулонных пресс-подборщиков», - сообщили в управлении сельского хозяйства области.

    В настоящее время в регионе насчитывается 194 413 голов крупного рогатого скота, 600 477 голов овец и 103 355 лошадей.

    «Для стабилизации цен на корма для животных между областным акиматом и ТОО «Карат» был подписан меморандум, благодаря чему сельхозпродукция реализуется по приемлемым ценам. В городах и районах средняя цена отрубей составляет 75-80 тенге за килограмм. Перевозку недостающих комбикормов из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей организует районный оператор на автотранспорте КамАЗ. Средняя стоимость одного рулона сена в каждом районе разная – в зависимости от перевозки. В Кызылкогинском, Курмангазинском районах – 6 тыс. тенге, в Индерском, Исатайском, Махамбетском, Жылыойском, Макатском – 8-12 тыс. тенге», - сообщили в управлении сельского хозяйства области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Сельское хозяйство
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