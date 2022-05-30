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    Атырауская область выставила на торги облигации почти на 3 млрд тенге

    30 Мая 2022, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауская область выставила на торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации на 2,88 млрд тенге. На специализированных торгах размещено 2 881 965 облигаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для финансирования жилищного строительства местным исполнительным органом предусмотрено привлечение средств в областной бюджет путем выпуска государственных ценных бумаг в обращение на рынке со сроком обращения 2 года. Акимат Атырауской области выпускает ценные бумаги на сумму 2,88 млрд тенге для финансирования жилищного строительства в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    По информации ведомства, акиматом Атырауской области на основании решения областного маслихата в 2022 году всего планируется выпуск ценных бумаг на 7,7 млрд тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Жилье Экономика Регионы Казахстана Общество Финансы
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