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    11:35, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Атырауская область вернулась в «желтую» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атырауская область вернулась в «желтую» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 февраля 2021 года, в «красной» зоне нет ни одной области.

    «В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

    По данным на 26 февраля, в «желтой» зоне находились г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

    Как сообщалось ранее, по данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 631 человек выздоровел.

    Кроме того, 25 февраля были зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 216 человек выздоровевших.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Главная Афганистан
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