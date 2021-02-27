Атырауская область вернулась в «желтую» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атырауская область вернулась в «желтую» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 февраля 2021 года, в «красной» зоне нет ни одной области.

«В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

По данным на 26 февраля, в «желтой» зоне находились г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

Как сообщалось ранее, по данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 631 человек выздоровел.

Кроме того, 25 февраля были зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 216 человек выздоровевших.