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    Атырауская область столкнулась с нашествием гусениц

    6 Июня 2022, 19:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С нашествием гусениц лугового мотылька столкнулась Атырауская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нашествие гусениц лугового мотылька зафиксировано на посевных площадях и пастбищах сельхозпредприятий Индерского, Махамбетского районов и нескольких пригородных сельских округов.

    «Нашествие гусениц наносит значительный ущерб земледельческим угодьям. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо организовать оперативную работу в районах, привлечь специализированные организации и специалистов, которые будут проводить работы по дезинсекции. Необходимо немедленно приступить к обработке полей», - сообщил аким области Серик Шапкенов на своих страницах в социальных сетях.

    Глава региона поручил оперативно докладывать о сложившейся ситуации, которая будет под его личным контролем.

    Как ранее сообщалось, нашествие бабочек плодожорок наблюдается в одном из районов Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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