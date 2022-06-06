Атырауская область столкнулась с нашествием гусениц

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С нашествием гусениц лугового мотылька столкнулась Атырауская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нашествие гусениц лугового мотылька зафиксировано на посевных площадях и пастбищах сельхозпредприятий Индерского, Махамбетского районов и нескольких пригородных сельских округов.

«Нашествие гусениц наносит значительный ущерб земледельческим угодьям. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо организовать оперативную работу в районах, привлечь специализированные организации и специалистов, которые будут проводить работы по дезинсекции. Необходимо немедленно приступить к обработке полей», - сообщил аким области Серик Шапкенов на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона поручил оперативно докладывать о сложившейся ситуации, которая будет под его личным контролем.

Как ранее сообщалось, нашествие бабочек плодожорок наблюдается в одном из районов Атырауской области.